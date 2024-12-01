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Разгон М
Компактный Mac mini сделали мобильнее подключив его аккумулятору и гарнитуре Apple Vision Pro
Специалисты Apple Insider нашли способ превратить компактный Mac mini в переносной компьютер.

Mac mini стал не только ещё компактнее, но и гораздо экономичнее в плане энергопотребления. Несмотря на отсутствие экрана, специалисты из Apple Insider нашли нестандартный способ использования Mac mini совместно с гарнитурой Apple Vision Pro.

Одной из главных особенностей Mac mini является низкое энергопотребление, что делает его отличной базой для мобильного использования. Конечно, устройству требуется питание, но благодаря его небольшим габаритам и энергозатратам решение оказалось вполне простым.

Для работы с Mac mini авторы обзора использовали внешний аккумулятор Paopaoyu с ёмкостью 20 000 мА·ч. Его стоимость составляет всего около 60 долларов.

С помощью такого аккумулятора Mac mini становится действительно портативным устройством. Вы можете подключить его к гарнитуре Vision Pro практически в любом месте и отказаться от необходимости таскать с собой более крупный MacBook.

Единственным ограничением такой конфигурации остаётся время автономной работы. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на два часа активного использования гарнитуры. Если же отключить Vision Pro, аккумулятор продержится значительно дольше.

#apple
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