Банк России вновь подчеркнул, что криптовалюты являются высокорискованными активами, особенно для физических лиц.

Банк России продолжает придерживаться строгой позиции в отношении криптовалют, подчеркивая их потенциальные риски для частных лиц. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния во время пресс-конференции, сосредоточив внимание на угрозах, связанных с использованием цифровых активов.

Российский Центральный банк неизменно рассматривает криптовалюты как высокорискованные активы. По словам Габунии, для физических лиц такие инструменты несут значительные угрозы, что делает их использование нежелательным. Позиция регулятора остается неизменной, несмотря на развитие мировой практики и интерес к цифровым активам со стороны международного сообщества.

Представитель Банка России отметил, что регулятор внимательно следит за глобальными изменениями в области криптовалют. Тем не менее, несмотря на активные обсуждения на международной арене, в ЦБ не фиксируют значительного прогресса в переходе от теории к практическому внедрению криптоинструментов на системном уровне.

Филипп Габуния акцентировал внимание на том, что риски, связанные с криптовалютами, касаются в первую очередь нестабильности их стоимости, отсутствия гарантий и надежного регулирования.