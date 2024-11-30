Renault Scenic E-Tech нового поколения официально представлен на российском рынке. Электромобиль доступен в двух версиях: базовой с запасом хода 430 км и флагманской с 610 км.

Renault представил следующую эволюцию своей популярной модели Scenic на российском рынке, и её стоимость стартует с 9,7 миллиона рублей.

Длина Renault Scenic E-Tech составляет 4470 мм, что делает его на 64 мм длиннее своего предшественника — минивэна Scenic четвёртого поколения. Новинка также превосходит компактный кроссовер Megane E-Tech, находящийся в той же линейке электромобилей, на 271 мм.

Базовая версия Renault Scenic E-Tech имеет электромотор мощностью 170 лошадиных сил и аккумуляторной батареей ёмкостью 60 кВт·ч. Этот вариант может проехать до 430 километров без подзарядки по циклу WLTP.

Флагманская версия предлагает другие характеристики: мощность электродвигателя составляет 215 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 300 Н·м. Батарея ёмкостью 87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 610 километров.