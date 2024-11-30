Chery анонсировала масштабное обновление модельного ряда для России в 2025 году. Среди ожидаемых новинок — рестайлинговые версии седана Arrizo и кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. Компания обещает представить обновлённые автомобили с улучшенными характеристиками и современным дизайном.

Автопроизводитель Chery официально подтвердил свои планы на следующий год, пообещав кардинально обновить ассортимент автомобилей для российского рынка.

Представитель пресс-службы российского офиса Chery Евгения Никитена-Кацарская сообщила, что грядут значительные обновления для популярных моделей. В числе первых будут обновлённые версии седана Arrizo, а также кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

Особый интерес вызывает модернизация кроссоверов Tiggo. Новые Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max получат обновлённый дизайн и улучшенные технические характеристики. Tiggo 8 Pro Max, флагманский кроссовер, вероятно, получит улучшения в комфорте и функционале.

Компания Chery пока не раскрывает точные сроки выхода новых моделей на российский рынок. Однако Никитена-Кацарская заверила, что вся информация будет оперативно предоставляться по мере готовности моделей к запуску.