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Разгон М
Sinomach запускает в России продажи внедорожника Rox 01
Китайская компания Sinomach готовится к запуску в России нового гибридного внедорожника Rox 01. Модель оснащена мощной силовой установкой на 476 л.с., имеет полный привод и может проехать более 1300 км на одном заряде. Rox 01 поступит в продажу уже в декабре.

Ранее в страну уже начали поставляться внедорожники под брендом Oting, созданные совместно с Dongfeng-Nissan. Теперь же Sinomach готовится представить новый флагманский автомобиль — внедорожник Rox 01, также известный как Polarstone 01. Как сообщает Auto.ru, старт продаж Rox 01 запланирован на декабрь, а компания уже работает над получением ОТТС.

Rox 01 представляет собой крупный и вместительный внедорожник, который концептуально перекликается с популярными в России и Китае моделями Li Auto L6 и L7. Его габариты впечатляют: длина — 5295 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм. Колесная база составляет внушительные 3010 мм. Дорожный просвет — 205 мм. Rox 01 доступен в двух вариантах компоновки: на шесть или семь мест.

Сердце Rox 01 — гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Общая мощность системы достигает 476 лошадиных сил. Автомобиль оснащен полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды.

Емкость тяговой батареи составляет 56 кВтч, что позволяет Rox 01 преодолевать более 1300 км на одном заряде и полном баке топлива.

#россия #авто #polarstone
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