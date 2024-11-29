Модель сочетает инновационные материалы, минимальные скоростные возможности и российский двигатель, подчеркивая развитие отечественного авиастроения и независимость от импортных технологий.

Совсем недавно на площадке S7 Group в Торбеево прошло важное совещание, посвященное развитию отечественной авиации. В рамках этого мероприятия представили уникальную разработку — первый российский цельнокомпозитный самолет Tango. Он произвел впечатление на экспертов и представителей Минпромторга и Минтранса благодаря своим инновационным решениям.

Цельнокомпозитная модель Tango была создана для использования в качестве учебного самолета. По словам лётчика-испытателя Владимира Барсука, одно из главных преимуществ этой разработки — способность летать на минимальной скорости. Самолет сохраняет устойчивость даже на 80 км/ч, а во взлетной конфигурации способен двигаться со скоростью всего 65 км/ч.

Первый полет Tango состоялся в сентябре этого года. Тогда самолет был оснащен бельгийским поршневым двигателем UL Power 520is. Этот силовой агрегат при объеме 5,2 литра и шести цилиндрах выдает мощность в 200 лошадиных сил.

Однако отечественные инженеры уже представили собственный двигатель — АПД-520. Российский поршневой мотор успешно прошел начальный этап испытаний на современном оборудовании. Точные характеристики пока держатся в секрете, но, скорее всего, они будут схожи с параметрами бельгийского аналога.