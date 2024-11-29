Это ультракомпактное устройство идеально подходит для мини-ПК и сохраняет все ключевые характеристики стандартной RTX 4060, включая рекомендованные частоты, четыре видеовыхода и один восьмиконтактный разъём питания.

Компания ASL представила новую компактную модель видеокарты GeForce RTX 4060, получившую название RTX 4060 Mini. Устройство выполнено в ультракомпактном форм-факторе ITX. Длина видеокарты составляет всего 146 мм, что является практически минимально возможным показателем для устройств такого уровня при стандартной длине разъёма PCIe.

Несмотря на миниатюрные размеры, видеокарта оснащена всеми необходимыми элементами для полноценной работы. Она имеет один восьмиконтактный разъём питания, обеспечивающий стабильную работу даже при длительных игровых сессиях. Встроенный охладитель также выглядит небольшим, но эффективно справляется с отводом тепла, сохраняя производительность на уровне рекомендованных спецификаций.

Карта предлагает четыре видеовыхода, что позволяет подключать несколько мониторов одновременно.