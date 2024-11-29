Устройство оснащено современными процессорами Intel, поддерживает до 64 ГБ ОЗУ, имеет богатый набор интерфейсов, включая Thunderbolt 4 и USB-C.

Компания ASRock представила новый мини-ПК Mars RPL, объём которого составляет всего 700 мл, а толщина — лишь 26 мм. Мини-ПК ASRock Mars RPL вызывает ассоциации с эпохой неттопов и подчёркивает это наличием характерной подставки.

Основой мини-ПК служат процессоры Intel. В стандартной конфигурации используется 10-ядерный Core i5-1335U, который обеспечивает достойную производительность для большинства повседневных задач. Для менее требовательных пользователей доступна версия с пятиядерным Celeron 7305, подходящая для базовых вычислений. Это не бюджетные «атомные» решения, а более современные и производительные чипы.

Mars RPL предлагает два слота для оперативной памяти, что позволяет установить до 64 ГБ DDR4, а также два разъёма для накопителей SSD. Одной из сильных сторон ASRock Mars RPL является богатый набор интерфейсов. Пользователи получают современные порты USB-C с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт, USB4 с функцией Thunderbolt 4, четыре порта USB 3.2 Gen2 и два USB 2.0. Для вывода изображения предусмотрены HDMI и даже старый добрый VGA.

Инженеры ASRock внедрили интересное решение для охлаждения. Процессор оснащён тепловой трубкой, которая находится с одной стороны материнской платы, а радиатор с вентилятором — с другой.