Миссия сосредоточена на поиске условий, пригодных для жизни, под ледяной оболочкой спутника. Аппарат, оснащённый современными инструментами, уже начал своё долгое путешествие, включающее гравитационные манёвры у Марса и Земли.

Космический аппарат Europa Clipper, разработанный NASA, уже начал своё путешествие к Юпитеру. Он был запущен 14 октября и сейчас находится на расстоянии 21 миллион километров от Земли. Скорость аппарата относительно Солнца достигает 35,4 километра в секунду.

Europa Clipper стал крупнейшим аппаратом NASA, созданным для планетарных исследований. Его путь к Юпитеру составит 3 миллиарда километров. Прибытие запланировано на 2030 год, а уже в 2031 начнётся серия из 49 пролётов мимо Европы. Основная цель миссии — изучить внутренний океан спутника, скрытый под ледяной оболочкой, и оценить его пригодность для жизни.

Сразу после запуска зонд развернул солнечные панели, обеспечивающие энергией его инструменты. Среди первых развернутых устройств — магнитометр. Он будет измерять магнитное поле вокруг Европы, чтобы определить взаимодействие ледяной оболочки с океаном.

Кроме того, зонд оснастили антеннами для радиолокационного оборудования. Эти приборы соберут данные о поверхности и скрытых слоях льда.

На данном этапе специалисты сосредоточены на проверке и калибровке приборов. Руководитель проекта Джордан Эванс отметил, что сейчас команда изучает данные, чтобы лучше понять работу аппарата. Семь ключевых инструментов миссии будут постепенно вводиться в эксплуатацию до конца января.

Некоторые из них, такие как камера и масс-спектрометры, остаются защищёнными от солнечного излучения до тех пор, пока зонд находится во внутренней части Солнечной системы.

1 марта 2025 года Europa Clipper достигнет орбиты Марса. Используя гравитацию планеты, зонд увеличит свою скорость для продолжения пути. На этом этапе учёные планируют провести тесты, включая получение тепловизионных снимков Марса и проверку работы радиолокационного оборудования.

Ещё один гравитационный манёвр произойдёт в декабре 2026 года при пролёте мимо Земли. Тогда магнитометр аппарата измерит земное магнитное поле.