Линейка включает модели с поддержкой TDP от 90 до 220 Вт, вентиляторы с подсветкой, разное количество тепловых трубок и широкую совместимость с процессорами новых и старых поколений.

Компания Formula V Line представила обновлённую серию процессорных кулеров, которые сочетают доступную цену и высокую производительность. Цены стартуют с 730 рублей.

За 730 рублей доступны кулеры ICE BOID 2PSDB и ICE BOID 2PSDA. Эти модели отличаются только цветовым оформлением, но предлагают одинаковые характеристики. Они оснащены двумя тепловыми трубками и 90-миллиметровым вентилятором. Подходят для процессоров с тепловыделением (TDP) до 90 Вт.

Любителям визуального эффекта подойдёт модель ASTRAL FRPW за 900 рублей. Её основное отличие — наличие подсветки вентилятора, что добавляет эстетики в сборку. Уровень шума не превышает 34 дБА, а поддержка процессоров с TDP до 90 Вт делает её универсальным решением для офисных и домашних компьютеров.

Для пользователей, нуждающихся в большей производительности, доступна модель ASTRAL PLUS FRPW 4P за 1810 рублей. Это кулер другого типа: его радиатор расположен параллельно системной плате. Система охлаждения включает четыре тепловые трубки, это позволяет справляться с процессорами, выделяющими до 150 Вт тепла.

Модели ICE BURG ARPW и ICE BURG PLUS ARPW предлагают ещё более серьёзные характеристики.

- ICE BURG ARPW оснащён четырьмя тепловыми трубками и 90-миллиметровым вентилятором. Он рассчитан на процессоры с TDP до 200 Вт, а стоимость составляет 2060 рублей.

- ICE BURG PLUS ARPW отличается увеличенным до 120 мм вентилятором, что улучшает эффективность охлаждения. Этот кулер справляется с TDP до 220 Вт.

Топовым решением линейки выступает кулер ICE BURG EX ARPW. За 2660 рублей покупатель получает модель с шестью тепловыми трубками. Она поддерживает процессоры с TDP до 220 Вт, обеспечивая стабильное охлаждение даже в условиях высокой нагрузки.