Устройство оснащено 12 ГБ GDDR6 памяти и частотой до 2850 МГц. Ожидается официальный релиз в ближайшее время.

На днях в Сети появились изображения видеокарты Intel Arc B580 от ASRock в двух вариантах исполнения. Теперь к ним добавился первый тест в OpenCL, проведенный через Geekbench. Видеокарта набрала 78743 балла. Для сравнения: AMD Radeon RX 5700 XT, выпущенная пять лет назад, показала результат в 77183 балла.

Результаты OpenCL не всегда отражают реальную игровую производительность. Тем не менее, от новейшей архитектуры Intel Xe2 ожидают большего. Intel Arc B580 имеет 160 вычислительных блоков, что эквивалентно 20 ядрам Xe2. Для сравнения, у предыдущей модели было 24 ядра. Однако обновленная архитектура обещает компенсировать эту разницу.

Видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-разрядной шиной. Максимальная частота графического процессора достигает 2850 МГц. Официальная премьера Intel Arc B580 ожидается в ближайшее время.