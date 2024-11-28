Intel готовит к выпуску видеокарту Arc B580 среднего сегмента с 20 ядрами Xe и 12 ГБ видеопамяти на базе новой архитектуры Battlemage. Ожидаемая цена составит около 250 долларов, что делает новинку конкурентоспособной на фоне AMD Radeon RX 7600. Официальный анонс ожидается в декабре, а релиз может состояться в ближайшие недели.

Intel готовится представить свою новую видеокарту — Intel Arc B580, которая, судя по первым данным, станет отличным выбором для среднего сегмента рынка. Ожидаемая стоимость модели составляет около 250 долларов.

Согласно информации, предоставленной инсайдером @momomo_us, Intel Arc B580 была замечена на страницах нескольких интернет-магазинов. Цены на видеокарту варьируются от 246 до 260 долларов. Одно из предложений оказалось значительно дороже — 373 доллара, но, вероятно, эта цена была указана ошибочно, так как явно выбивается из общего ряда.

Отметим, что речь идет о модели Limited Edition, которая будет представлена в качестве эталонной версии карты от самой компании Intel. Для сравнения, видеокарта Arc A580, аналогичная по ценовому сегменту, также имела анонс с таким же уровнем цен, но поступила в продажу только спустя год после официального объявления летом 2022 года. Возможно, Intel на этот раз постарается не затягивать с запуском новинки и представит Arc B580 в ближайшее время. Ожидается, что компания сделает официальное объявление уже в декабре.

Что касается технических характеристик, то Intel Arc B580 обещает быть весьма мощной видеокартой среднего класса. Она будет основана на новой архитектуре Xe Battlemage, которая представляет собой продолжение предыдущих решений Intel в сфере графических адаптеров. Видеокарта будет оснащена 20 ядрами Xe. Кроме того, Arc B580 получит 12 ГБ видеопамяти.

Пока точно неизвестно, на каком уровне производительности будет находиться новая видеокарта Intel, но, судя по аналогиям с предыдущими моделями, можно предположить, что она будет на уровне AMD Radeon RX 7600 или даже немного быстрее.