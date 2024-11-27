В этом году Xiaomi планирует представить новый процессор, который будет произведён с использованием 3-нм техпроцесса. Это станет второй попыткой компании закрепиться на рынке SoC после неудачного опыта с Surge S1 в 2017 году.

Компания Xiaomi не оставляет попыток занять место среди производителей процессоров для смартфонов. В сети появились слухи о том, что китайский гигант готовится вновь выйти на рынок SoC и представить новый чип уже в следующем году. Это будет второй заход компании в эту область.

Одной из ключевых особенностей нового процессора Xiaomi станет использование передового 3-нм техпроцесса. Предполагается значительное улучшение производительности и энергоэффективности, что может существенно повлиять на позиции компании в конкурентной гонке. Пока неясно, на какой именно сегмент рынка ориентирована новая SoC, но эксперты сходятся во мнении, что маловероятно ожидать сразу флагманское решение.

Напомним, что Xiaomi уже делала шаги в направлении разработки собственных чипов. В 2017 году компания представила свой первый процессор — Surge S1, который был установлен в смартфон Mi 5C. Этот процессор был создан на основе устаревшего на сегодняшний день 28-нм техпроцесса и представлял собой довольно простое решение: восемь ядер Cortex-A53 и графический процессор Mali-T860. На тот момент Surge S1 выглядел достойно на фоне таких конкурентов, как Snapdragon 625, но проект не получил продолжения и Xiaomi приостановила развитие собственного направления SoC.