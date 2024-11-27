В новой части разработчики решили отказаться от фирменного движка REDEngine в пользу более мощного и современного Unreal Engine 5. Релиз игры ожидается не раньше, чем через несколько лет.

В мире гейминга давно ходят слухи, что CD Projekt RED работает над несколькими проектами во вселенной "The Witcher". Однако только сейчас компания официально подтвердила: The Witcher 4, перешла на стадию полноценной разработки.

Под кодовым именем Project Polaris, новая часть "Ведьмака" обещает стать чем-то особенным. Однако, увы, детали игры пока держатся в тайне. Единственное, что точно известно — польские разработчики решили отказаться от своего фирменного движка REDEngine и перейти на Unreal Engine 5.

Не стоит надеяться на скорый релиз игры. The Witcher 4 пока находится в ранней стадии разработки, и, как заявляют сами разработчики, работа над захватом движения и озвучкой начнётся лишь в следующем году. Полноценный выход игры можно ожидать не ранее, чем через несколько лет. Тем не менее, можно рассчитывать на первые анонсы в ближайшие два года.