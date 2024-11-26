Apple рассматривает возможность привлечения Intel к производству чипов A20 для будущих iPhone 18. Планируется использование 2-нм технологии Intel 18A, если она сможет соответствовать требованиям Apple.

Как сообщают инсайдеры, у Intel есть перспектива стать производственным партнёром Apple для создания платформ для iPhone.

По информации источника Fixed Focus Digital, Apple рассматривает Intel в качестве производителя систем на чипе (SoC) A20. Эти процессоры могут использоваться в линейке iPhone 18, выпуск которых ожидается в 2026 году. Это часть общей стратегии Apple по диверсификации поставок.

Intel, согласно инсайдерским данным, будет задействовать свой передовой техпроцесс — Intel 18A. Этот технологический процесс основан на узле примерно 2 нм.

Перед Intel стоит серьёзная задача — гарантировать, что техпроцесс 18A будет полностью готов к массовому производству. На текущий момент Intel только приближается к этому этапу. Прогнозируется, что технология станет доступной уже в следующем году, однако её финальная отладка и соответствие строгим стандартам Apple займут время.

Что касается следующего техпроцесса — Intel 14A, — его внедрение ожидается не ранее середины 2026 года. Это делает 18A основным кандидатом для потенциального сотрудничества.

Apple известна своим стремлением к независимости от основных поставщиков. Выбор Intel может быть обусловлен стремлением снизить зависимость от TSMC, которая на данный момент является основным партнёром Apple в производстве процессоров.

Ключевым условием для такого сотрудничества остаётся соответствие чипов Intel строгим требованиям Apple. Если техпроцесс 18A подтвердит свою надёжность и производительность, Intel может стать главным игроком на рынке мобильных процессоров.

Источник информации, Fixed Focus Digital, неоднократно предоставлял достоверные сведения о планах Apple и других крупных технологических компаний. Ранее этот инсайдер делился данными о выходе компьютерной версии HarmonyOS в 2024 году, публиковал фотографии iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2. Также он утверждал, что Apple прекратила разработку складного iPhone.