Южнокорейская прокуратура требует для председателя Samsung Electronics Джей Й. Ли пятилетний тюремный срок за участие в спорном слиянии дочерних компаний Samsung C&T и Cheil Industries. Ли обвиняют в том, что процесс слияния был организован в ущерб миноритарным акционерам для укрепления его личного контроля над конгломератом.

Южнокорейская прокуратура запросила для председателя Samsung Electronics Джей Й. Ли пятилетний тюремный срок. Это связано с его участием в спорном слиянии дочерних компаний, которое, как утверждается, укрепило его контроль над конгломератом. Дело рассматривается в апелляционном суде.

В феврале Центральный районный суд Сеула признал Ли невиновным в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипуляциях с акциями. Однако прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Итоговые слушания, намеченные на понедельник, совпадают с периодом нестабильности для руководства Samsung.

Джей Й. Ли и другие бывшие руководители компании обвиняются в том, что процесс слияния Samsung C&T и Cheil Industries был организован в ущерб интересам миноритарных акционеров. По утверждению обвинения, целью этого слияния было укрепление личного контроля Ли над конгломератом.

В ходе заключительных прений представители прокуратуры заявили, что Джей Й. Ли использовал своё положение фактического лидера Samsung Group для личной выгоды. Они подчеркивают, что действия Ли в рамках слияния нанесли ущерб акционерам и инвесторам, что требует строгого наказания.

За последние десять лет Ли неоднократно сталкивался с судебными исками, тюремным заключением и критикой, включая нападения со стороны иностранного хедж-фонда Elliott. Наибольшее внимание вызвало слияние дочерних компаний в 2015 году, которое стало одной из самых обсуждаемых корпоративных сделок в Южной Корее.