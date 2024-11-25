Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовится принять меры по повышению уровня безопасности двигателей самолетов Boeing 737 MAX. Эта инициатива стала актуальной после двух случаев столкновения с птицами на борту самолетов авиакомпании Southwest Airlines в 2023 году.
FAA сообщило, что активно работает над решением проблем с двигателями CFM LEAP-1B. Совместно с Boeing, производителем двигателей CFM и Европейским агентством авиационной безопасности ведется изучение инцидентов и поиск решений. В результате упомянутых происшествий в кабине экипажа наблюдалось задымление.
По данным газеты Seattle Times, FAA может выпустить временные рекомендации для пилотов. Эти инструкции затронут процедуры взлета и будут использоваться до тех пор, пока Boeing не представит долгосрочное решение. Подобные меры могут оказать влияние на сертификацию новых моделей MAX 7 и MAX 10, что может привести к дополнительным задержкам.
Представитель компании Boeing подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом. По его словам, компания продолжает сотрудничать с регулирующими органами и придерживаться нормативных процедур для решения выявленных проблем. «Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного флота по всему миру», — отметил он.
Southwest Airlines, владеющая значительным парком самолетов Boeing 737 MAX, подтвердила свою приверженность поиску решений. Представители авиакомпании заявили о совместной работе с производителями и регулирующими органами для разработки долгосрочных мер по устранению возникших проблем.