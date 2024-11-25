Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с Boeing, CFM и европейскими авиационными органами работает над решением проблем двигателей самолетов Boeing 737 MAX после двух инцидентов с птицами, вызвавших задымление в кабине экипажа. FAA рассматривает возможность временных рекомендаций для пилотов, что может повлиять на сертификацию новых моделей MAX 7 и MAX 10. Boeing и Southwest Airlines подчеркивают свою приверженность безопасности и ищут долгосрочные решения для устранения возникших проблем.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовится принять меры по повышению уровня безопасности двигателей самолетов Boeing 737 MAX. Эта инициатива стала актуальной после двух случаев столкновения с птицами на борту самолетов авиакомпании Southwest Airlines в 2023 году.

FAA сообщило, что активно работает над решением проблем с двигателями CFM LEAP-1B. Совместно с Boeing, производителем двигателей CFM и Европейским агентством авиационной безопасности ведется изучение инцидентов и поиск решений. В результате упомянутых происшествий в кабине экипажа наблюдалось задымление.

По данным газеты Seattle Times, FAA может выпустить временные рекомендации для пилотов. Эти инструкции затронут процедуры взлета и будут использоваться до тех пор, пока Boeing не представит долгосрочное решение. Подобные меры могут оказать влияние на сертификацию новых моделей MAX 7 и MAX 10, что может привести к дополнительным задержкам.

Представитель компании Boeing подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом. По его словам, компания продолжает сотрудничать с регулирующими органами и придерживаться нормативных процедур для решения выявленных проблем. «Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного флота по всему миру», — отметил он.

Southwest Airlines, владеющая значительным парком самолетов Boeing 737 MAX, подтвердила свою приверженность поиску решений. Представители авиакомпании заявили о совместной работе с производителями и регулирующими органами для разработки долгосрочных мер по устранению возникших проблем.