БелАЗ выпустил 11 таких грузовиков с грузоподъемностью 90 тонн и готовится к их серийному производству.

На сегодняшний день большинство карьерных грузовиков БелАЗ оснащены дизельными двигателями, которые приводят в действие электромоторы, встроенные в колеса. Однако компания активно смотрит в будущее, тестируя инновационные технологии. В Жодино проходят испытания карьерной техники, работающей на электричестве, газе и водороде.

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию Союзного государства Беларуси и России, главный конструктор по карьерной технике Леонид Трухнов подчеркнул, что производство и внедрение аккумуляторов для крупной техники начинаются с нуля. БелАЗ активно работает над созданием и совершенствованием технологий, которые позволят внедрить экологичные и эффективные решения для карьерной индустрии.

БелАЗ уже представил первый прототип карьерного самосвала, работающего на водороде. Этот экспериментальный образец станет основой для разработки предсерийной модели. Внедрение водородных технологий является значительным шагом на пути к снижению углеродного следа и повышению экологической безопасности.

Еще одним перспективным направлением является внедрение беспилотных карьерных грузовиков и техники, работающей по принципу троллейбуса. Такие машины питаются от контактной сети, что позволяет существенно сократить использование ископаемого топлива и уменьшить выбросы в атмосферу.

Леонид Трухнов отмечает, что на данный момент наиболее перспективным решением являются карьерные грузовики, работающие на газе. БелАЗ уже выпустил 11 таких машин с грузоподъемностью 90 тонн и в ближайшие годы планируется развернуть их серийное производство.