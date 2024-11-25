Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику и торговлю. Лидеры затронули актуальные международные вопросы, включая конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Эрдоган подчеркнул намерение Турции увеличить объемы торговли с Россией и расширить взаимодействие в ключевых сферах.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран сосредоточили внимание на ключевых аспектах двусторонних отношений, акцентировав внимание на расширении торгово-экономического взаимодействия.

В ходе беседы лидеры продолжили диалог, начатый на встрече в Казани 23 октября. Главной темой стало повышение эффективности сотрудничества в торговле и экономике. По информации Кремля, значительное внимание уделялось вопросам оптимизации торговых связей и увеличению взаимных инвестиций.

Турецкая сторона, в свою очередь, подчеркнула стратегическое значение укрепления партнерства с Россией. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится углубить сотрудничество с Россией в различных отраслях, включая энергетический сектор, строительство и сельское хозяйство.

Очная встреча президентов состоялась в рамках саммита БРИКС в Казани. Владимир Путин отметил, что объем торговли между двумя странами за прошлый год достиг впечатляющих 55,4 миллиарда долларов. В 2023 году этот показатель продолжает расти — за первые восемь месяцев он увеличился на 6,2%. Эрдоган подтвердил, что укрепление экономических связей остается приоритетной задачей для обеих сторон.