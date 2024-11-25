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OneXGPU 2 - внешняя видеокарта на базе Radeon RX 7800M с мощной производительностью
OneXGPU 2, новая внешняя видеокарта на базе Radeon RX 7800M, предложила высокую производительность и интересные возможности подключения через Oculink и USB4.

Внешняя видеокарта OneXGPU 2 с чипом Radeon RX 7800M опирается на архитектуру Navi 32, которая включает в себя 3840 потоковых процессоров. Это аналогично настольной видеокарте RX 7800 XT, но с некоторыми важными отличиями. Во-первых, шина памяти у мобильной версии была уменьшена до 192 бит, а объём памяти составляет до 12 ГБ.

Сравнение TDP мобильной версии и настольного аналога также интересно. В отличие от настольной RX 7800 XT, TDP у мобильной карты значительно ниже, что говорит о лучшей энергоэффективности. Это позволяет использовать видеокарту в более компактных устройствах, не перегревая систему и не создавая излишнего шума.

В одном из тестов, проведённом командой HotHardware, была протестирована производительность OneXGPU 2 при подключении через два различных интерфейса: Oculink и USB4. Важно отметить, что Oculink имеет большую пропускную способность — 64 Гбит/с против 40 Гбит/с у USB4.

Результаты тестов показали, что при подключении через Oculink производительность OneXGPU 2 была на 20-28% выше по сравнению с подключением через USB4. Важно учитывать, что Oculink предоставляет стабильный и быстрый поток данных.

Одним из ключевых моментов, который был проанализирован в ходе тестирования, стал выбор между двумя режимами мощности — 120 Вт и 180 Вт. Использование более мощного режима (180 Вт) даёт прирост производительности около 10%. Однако при этом видеокарта начинает нагреваться сильнее, а также увеличивается уровень шума.

Одним из самых интересных сравнений является производительность OneXGPU 2 с чипом Radeon RX 7800M против конкурентных решений на базе графического процессора NVIDIA RTX 4060 Laptop. В тестах при подключении через USB4 и в режиме 120 Вт, новинка от AMD значительно обогнала RTX 4060 Laptop. В зависимости от режима и интерфейса, преимущество AMD в производительности варьировалось от 25% до 70%.

#amd #radeon rx 7800
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