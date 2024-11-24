Андрей Дорофеев из «Китайских автомобилей» сообщил о возможном выходе рамного пикапа MG Extender на российский рынок.

Андрей Дорофеев, один из экспертов издания «Китайские автомобили», сообщил о возможном выходе нового рамного пикапа MG Extender на российский рынок. Эта модель, являющаяся клоном популярного SAIC Maxus T70, продается в Таиланде и Китае, но в перспективе её поставки могут расшириться и включить Россию.

MG Extender — это мощный и вместительный рамный пикап, размеры которого составляют 5465 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту. Колесная база автомобиля — 3155 мм, что ставит его в один ряд с такими популярными моделями, как Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200/Triton и Isuzu D-Max.

По словам Андрея Дорофеева, официальные представители компании «Мир-Дистрибьютор» уже упоминали о серьезных намерениях по расширению ассортимента. Помимо привычных кроссоверов и седанов MG, компания рассматривает возможность ввозить и пикап MG Extender в Россию.

MG Extender оснащен рамной конструкцией. Автомобиль находится в сегменте среднеразмерных пикапов, которые пользуются большим спросом в различных странах. Важным аспектом является двигатель, который варьируется в зависимости от рынка. Для Таиланда и Китая доступны разные версии моторов: на экспортных рынках автомобиль комплектуется 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 161 л.с. с механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. В то же время, для китайского рынка предлагается более мощная версия с двигателем мощностью 218 л.с.