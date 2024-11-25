Профсоюз работников Volkswagen в Германии объявил о начале забастовки, которая стартует 1 декабря.

1 декабря 2024 года профсоюз работников Volkswagen в Германии объявил о начале забастовки. Акция стала реакцией на финансовые трудности компании, вызванные снижением спроса на автомобили в Европе и усиливающейся конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей. На фоне сложной экономической ситуации руководство концерна предложило меры, которые включают сокращение заработной платы на 10%, закрытие нескольких заводов и возможные увольнения. Эти инициативы вызвали резкое недовольство среди сотрудников, что привело к протестам.

Профсоюз предложил альтернативный план, направленный на сохранение рабочих мест и предотвращение закрытия заводов. Он включает заморозку зарплат и создание резервного фонда в размере 1,5 миллиарда евро за счет временного снижения выплат в 2025 и 2026 годах. Однако руководство концерна пока не приняло эти предложения и не выдвинуло собственных инициатив. Это усугубило конфликт и подтолкнуло работников к забастовке.

Протесты начнутся с предупредительных акций, которые продлятся несколько часов. Затем профсоюз намерен организовать голосование, чтобы определить возможность продления забастовки до 24 часов или дольше.