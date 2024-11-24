General Motors внедряет новую стратегию разработки и тестирования программного обеспечения.

Автомобильный гигант General Motors (GM) представил лабораторию по тестированию программного обеспечения в своём Глобальном техническом центре, стремясь обеспечить высокий уровень качества и исключить ошибки на ранних стадиях разработки. Успех этой лаборатории вдохновил GM на её внедрение в других локациях, включая офис в Кремниевой долине.

Эти меры особенно актуальны на фоне прошлых проблем с программным обеспечением, таких как перебои в продажах электромобиля Chevrolet Blazer EV из-за неполадок экранов и быстрой зарядки.

По словам Дэйва Ричардсона, старшего вице-президента GM по разработке программного обеспечения и услуг, внедрение новой стратегии тестирования позволило компании увеличить количество выявляемых дефектов в 10 раз. «Мы добиваемся этого благодаря сдвигу тестирования на более ранние этапы разработки и использованию инновационных подходов», — отметил он.

Проблемы с программным обеспечением характерны не только для GM. В 2024 году 41,6% отзывов автомобилей были связаны с программным обеспечением — значительный рост по сравнению с 14,9% в 2023 году. Среди компаний, столкнувшихся с подобными вызовами, оказались Tesla и Stellantis.

Эксперты считают, что автомобильная отрасль исторически недооценивала сложность интеграции программного обеспечения в современные транспортные средства. Тодд Уоррен, консультант Envorso, подчёркивает: «Автопроизводителям необходимо перенять подход, схожий с философией Стива Джобса, когда программное обеспечение и оборудование проектируются в тесной интеграции».

Примером эффективности этой стратегии стала лаборатория GM в Уоррене, где каждое программное обеспечение проходит несколько уровней проверки: от тестирования отдельных модулей до комплексного тестирования на интегрированных стендах.

С переходом на программно-определяемые транспортные средства GM и другие автопроизводители фокусируются на разработке программного обеспечения, которое можно обновлять на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Это требует пересмотра подходов к разработке, тестированию и сопровождению программного обеспечения.

Сэм Абуэльсамид, аналитик Guidehouse Inc., отметил: «Создание обновляемого программного обеспечения требует не только новых процессов, но и другой организационной структуры».

Не только GM, но и другие автопроизводители активно работают в этой сфере. Например, Volkswagen объединился с Rivian Automotive Inc. для разработки программных платформ нового поколения.

«Автопроизводители всё чаще понимают, что работать в одиночку в этой области сложно. Партнёрство с опытными технологическими компаниями позволяет ускорить разработку и повысить качество программного обеспечения», — добавил Абуэльсамид.