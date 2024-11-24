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Разгон М
Oppo Find X8 Ultra - камера нового поколения и топовые характеристики
Устройство получит передовую камеру с несколькими высокотехнологичными модулями, экран BOE X2 LTPO OLED с разрешением 2К+ и частотой 120 Гц, а также мощный чипсет Snapdragon 8 Elite.

Ключевая особенность Oppo Find X8 Ultra — высокотехнологичная камера. Основной модуль будет оснащен дюймовым сенсором Sony LYT-900 с разрешением 50 Мп.

Сверхширокоугольный модуль получит сенсор Sony IMX882 с таким же разрешением — 50 Мп.

Первый оснащен сенсором Sony LYT-701 оптического формата 1/1,56 дюйма и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 75 мм. Он предлагает трехкратный оптический зум.

Второй модуль использует сенсор Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма с объективом ЭФР 150 мм, обеспечивающим семикратный оптический зум.

Oppo Find X8 Ultra получит современный дисплей BOE X2 LTPO OLED. Диагональ экрана составит 6,82 дюйма, а разрешение 2К+ обеспечит максимальную детализацию изображения. Частота обновления экрана 120 Гц.

Технология LTPO позволяет интеллектуально изменять частоту обновления в зависимости от отображаемого контента, что улучшает энергосбережение и увеличивает время работы от аккумулятора.

За производительность смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высочайшую скорость работы и поддержку самых требовательных приложений.

Ожидается, что смартфон будет поддерживать 5G, а также обладать улучшенной системой охлаждения для предотвращения перегрева в играх.

Выход Oppo Find X8 Ultra запланирован на весну 2025 года. На рынке он будет соперничать с такими флагманами, как Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra.

#oppo
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