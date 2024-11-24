Huawei не планирует выпускать компактные флагманы и отказывается от экранов с диагональю 6,3 дюйма или меньше. Вместо этого компания сосредоточится на больших дисплеях с ультратонкими рамками. Такое решение связано с тем, что в Huawei не видят существенного спроса на компактные модели, предпочитая идти в ногу с трендами, ориентированными на большие экраны и более широкие визуальные возможности.

Современные производители смартфонов все активнее используют мощные аккумуляторы и присматриваются к рынку компактных флагманов. Пример тому — Google со своим Pixel 9 Pro и Vivo с недавно представленным X200 Pro Mini. Также OnePlus готовит новую компактную модель. Однако у Huawei планы совершенно иные.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, компания Huawei не планирует выпускать смартфоны небольших размеров, даже условно компактные. Флагманы с диагональю экрана 6,3 дюйма или меньше — не для Huawei. Вместо этого, в следующем году компания представит две новые линейки устройств с большими дисплеями и ультратонкими рамками.

Эксперты предполагают, что Huawei не видит значительного спроса на компактные флагманы, что делает вложение в их разработку невыгодным. По мнению представителей компании, на рынке есть более перспективные сегменты.

Однако, есть и противоположные примеры: Apple, Samsung и Xiaomi уже много лет имеют в своих линейках компактные флагманы, и спрос на них сохраняется. Вполне возможно, что в будущем Huawei изменит свою позицию, если рынок продемонстрирует устойчивый интерес к компактным устройствам.