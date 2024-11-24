Современные производители смартфонов все активнее используют мощные аккумуляторы и присматриваются к рынку компактных флагманов. Пример тому — Google со своим Pixel 9 Pro и Vivo с недавно представленным X200 Pro Mini. Также OnePlus готовит новую компактную модель. Однако у Huawei планы совершенно иные.
По словам известного инсайдера Digital Chat Station, компания Huawei не планирует выпускать смартфоны небольших размеров, даже условно компактные. Флагманы с диагональю экрана 6,3 дюйма или меньше — не для Huawei. Вместо этого, в следующем году компания представит две новые линейки устройств с большими дисплеями и ультратонкими рамками.
Эксперты предполагают, что Huawei не видит значительного спроса на компактные флагманы, что делает вложение в их разработку невыгодным. По мнению представителей компании, на рынке есть более перспективные сегменты.
Однако, есть и противоположные примеры: Apple, Samsung и Xiaomi уже много лет имеют в своих линейках компактные флагманы, и спрос на них сохраняется. Вполне возможно, что в будущем Huawei изменит свою позицию, если рынок продемонстрирует устойчивый интерес к компактным устройствам.