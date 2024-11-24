На российском рынке появился электрический Mercedes-Benz G 580 с системой EQ Technology. Новый премиальный внедорожник оснащен четырьмя электродвигателями и аккумулятором на 116 кВтч, обеспечивающим до 470 км хода. Недавно объявлена новая цена — 32,9 млн рублей, что ниже первоначально заявленной. Электрический «Гелендваген» получил переработанную подвеску и уникальные дизайнерские элементы, отличающие его от бензиновой версии.

Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology оснащен четырьмя электродвигателями, обеспечивающими мощность в 588 л.с.. Каждый двигатель работает с помощью двухступенчатого редуктора, что позволяет добиваться отличной динамики и плавности хода. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 180 км/ч.

Электрическая версия легендарного внедорожника комплектуется батареей емкостью 116 кВтч, что позволяет ему проезжать до 470 километров на одном заряде (по методике WLTP). Однако, этот показатель уже подвергался критике. В Mercedes-Benz признают, что запас хода может оказаться недостаточным для некоторых клиентов, особенно учитывая премиальный статус модели. Инженеры компании работают над улучшением характеристик батареи, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и укрепить позицию модели на рынке.

Электрический G 580 имеет несколько ключевых отличий от своих бензиновых предшественников. В первую очередь переработана конструкция — задний мост подвергся модификациям, а передняя подвеска теперь выполнена по двухрычажной схеме, что положительно сказывается на управляемости и комфорте движения.

Одним из самых заметных визуальных отличий является отсутствие традиционной решетки радиатора. Вместо нее используется черная заглушка, это придает автомобилю более современный вид. При желании, эту заглушку можно дополнить тонированными световыми элементами.