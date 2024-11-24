В подмосковном Краснознаменске завод «Арсенал» открыл новый корпус по производству микроэлектронных компонентов. Проект стоимостью более миллиарда рублей создал 65 высокотехнологичных рабочих мест. Предприятие будет ежегодно выпускать до 110 миллионов диодов и 200 миллионов чипов для авиации, автомобилей и телекоммуникаций, включая комплектующие для самолетов МС-21 и SJ-100.

На предприятии «Арсенал», расположенном в подмосковном Краснознаменске, состоялось важное событие — открытие нового производственного корпуса по выпуску микроэлектронных компонентов.

На реализацию данного проекта было выделено более миллиарда рублей. Открытие нового корпуса позволило создать 65 высокотехнологичных рабочих мест.

Завод «Арсенал» планирует ежегодно производить до 110 миллионов диодов и 200 миллионов чипов, а также разнообразные микросхемы и транзисторы, которые будут использоваться в автомобильной электронике, авиационной технике и телекоммуникационном оборудовании. Среди основных потребителей продукции — разработчики новейших самолетов МС-21 и SJ-100, для которых предприятие уже поставляет необходимые электронные компоненты.

Новый корпус предприятия занимает площадь 10 тысяч квадратных метров и включает в себя передовой отдел научных исследований и разработок (НИОКР), а также полностью автоматизированные линии по производству полупроводников.

На торжественной церемонии открытия корпуса присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который выразил уверенность в перспективах предприятия. «Здесь, на заводе, работает слаженная и дружная команда. Запуск нового корпуса — это важный шаг к развитию микроэлектронной промышленности. Я надеюсь, что наша продукция будет конкурентоспособной и сможет занять достойное место на мировом рынке», — отметил Воробьев.