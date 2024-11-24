Приложение Газпромбанка исчезло из App Store и перестало работать на iPhone в Турции из-за введённых США санкций. Банк предлагает клиентам пользоваться интернет-банком через браузер, который полностью повторяет функционал мобильного приложения.

Мобильное приложение Газпромбанка пропало из App Store, а на iPhone в Турции оно перестало функционировать. Причина кроется в новых санкциях США, наложенных на банк и его иностранные дочерние структуры.

На прошлой неделе США ввели санкции против Газпромбанка, включив его в список ограничений, опубликованный Министерством финансов. Это повлекло за собой ряд изменений: блокировка карт Union Pay за рубежом и отключение мобильного приложения.

По информации представителей банка, те, у кого приложение уже установлено, пока могут продолжать им пользоваться, но поддержка таких версий также под вопросом.

Газпромбанк предлагает альтернативу в виде интернет-банка. Он доступен через браузер и полностью повторяет функционал приложения. Авторизация через Face ID и Touch ID, платежи по QR-коду, доступ к контактной книге — все привычные опции остаются.

Для новых пользователей банк рекомендует сразу пользоваться веб-версией, которая проста в использовании и обеспечивает доступ к основным финансовым сервисам.

В условиях санкций банк усилил защиту клиентских данных. Все операции через интернет-банк шифруются, а доступ к аккаунту возможен только после двухфакторной аутентификации.