Мобильное приложение Газпромбанка пропало из App Store, а на iPhone в Турции оно перестало функционировать. Причина кроется в новых санкциях США, наложенных на банк и его иностранные дочерние структуры.
На прошлой неделе США ввели санкции против Газпромбанка, включив его в список ограничений, опубликованный Министерством финансов. Это повлекло за собой ряд изменений: блокировка карт Union Pay за рубежом и отключение мобильного приложения.
По информации представителей банка, те, у кого приложение уже установлено, пока могут продолжать им пользоваться, но поддержка таких версий также под вопросом.
Газпромбанк предлагает альтернативу в виде интернет-банка. Он доступен через браузер и полностью повторяет функционал приложения. Авторизация через Face ID и Touch ID, платежи по QR-коду, доступ к контактной книге — все привычные опции остаются.
Для новых пользователей банк рекомендует сразу пользоваться веб-версией, которая проста в использовании и обеспечивает доступ к основным финансовым сервисам.
В условиях санкций банк усилил защиту клиентских данных. Все операции через интернет-банк шифруются, а доступ к аккаунту возможен только после двухфакторной аутентификации.