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«Росэлектроника» разработала замену зарубежным кварцевым генераторам
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» представил линейку высокостабильных кварцевых генераторов, которые призваны заменить зарубежные аналоги в вычислительной технике, радиостанциях и навигационных системах.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил линейку высокостабильных кварцевых генераторов, которые способны заменить зарубежные компоненты, используемые в цифровой технике. Новая разработка отечественных специалистов призвана стать альтернативой американским и немецким комплектующим, применяемым в вычислительных устройствах, радиостанциях, а также навигационных приёмниках ГЛОНАСС-GPS. В данный момент идёт активное освоение серийного производства этих компонентов на территории России.

Кварцевые генераторы используются для синхронизации работы различных элементов электронных устройств, обеспечивая стабильность их функционирования. По сути, кварцевый генератор является «сердцем» цифровой электроники, поскольку от его сигнала зависит правильная и стабильная работа всего устройства. Именно поэтому важно обеспечить высокую точность и надёжность таких компонентов, особенно в условиях сложных температурных режимов и других внешних факторов.

Разработанная на заводе «Метеор» линейка включает в себя несколько видов кварцевых генераторов, среди которых особое внимание уделено термокомпенсированным и тактовым моделям. Эти устройства отвечают высоким требованиям по стабильности частоты и долговечности, что делает их незаменимыми в ряде современных технологий.

Термокомпенсированные кварцевые генераторы, созданные на базе новейших технологий, предназначены для поверхностного монтажа и имеют компактные размеры — 3,2х2,5 мм. Они способны обеспечивать стабильную и точную опорную частоту в широком диапазоне рабочих температур: от −40 до +85 градусов Цельсия. Это делает их идеальными для использования как в мобильных устройствах, так и в стационарной электронике, требующей надёжной работы в различных условиях.

Другой важный элемент линейки — тактовые кварцевые генераторы, которые выпускаются в различных габаритах и предназначены для стабилизации тактового сигнала. Эти устройства находят своё применение в большинстве видов цифровой электроники, где требуется высокая точность и минимальные отклонения частоты. С их помощью обеспечивается корректная работа процессоров, модулей памяти и других компонентов, напрямую влияющих на производительность и надёжность конечного устройства.

В условиях растущего спроса на высококачественные отечественные электронные компоненты, продукция «Росэлектроники» становится ключевым звеном в стратегии импортозамещения. Использование российских кварцевых генераторов позволяет не только снизить зависимость от иностранных поставок, но и обеспечить более гибкую и быструю адаптацию под нужды внутреннего рынка.

#россия #электроника #ростех #росэлектроника #кварцевый генератор
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