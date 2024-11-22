Сегодня, 21 ноября, ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур, выведя на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29». Корабль доставит на МКС 2487 кг грузов, включая топливо, воду, оборудование и материалы для научных экспериментов. Стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 23 ноября.

21 ноября, в 15:22 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-29». Весь процесс запуска прошёл штатно, без отклонений. Через девять минут после старта грузовой корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты. На следующем этапе произошли раскрытие антенн и панелей солнечных батарей, что подтвердило готовность аппарата к полёту.

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» направляется к Международной космической станции и его прибытие запланировано через двое суток. Стыковка с модулем «Поиск» намечена на субботу, 23 ноября, в 17:36 по московскому времени. Эта миссия является частью регулярного снабжения МКС, обеспечивающего её бесперебойное функционирование.