Exlantix, дочерний бренд китайского автогиганта Chery, анонсировал разработку мобильного приложения для удалённого управления электромобилем. С помощью нового приложения пользователи смогут управлять ключевыми функциями автомобиля, включая блокировку дверей, климатическую систему и запуск двигателя, а также проводить дистанционную диагностику. Приложение также позволит отслеживать местоположение автомобиля в режиме реального времени и мгновенно получать уведомления о событиях, связанных с безопасностью. Exlantix обещает регулярные обновления, включая карту зарядных станций и программу лояльности.

С помощью нового приложения пользователи смогут легко управлять своим автомобилем Exlantix, находясь на расстоянии. Одним касанием на экране смартфона можно будет заблокировать или разблокировать двери автомобиля, а также управлять климатической системой. Приложение предоставляет возможность удаленного запуска автомобиля.

Exlantix внедряет в свое приложение функционал для проведения дистанционной диагностики. Пользователи смогут получать точную информацию о техническом состоянии автомобиля, включая уровень заряда основной тяговой батареи, состояние аккумулятора на 12V, давление в шинах и многие другие важные показатели.

Новое приложение от Exlantix уделяет особое внимание безопасности. Владельцы электромобилей смогут в реальном времени следить за местоположением своего автомобиля, что особенно актуально в случае угона или других чрезвычайных ситуаций. Более того, приложение будет мгновенно уведомлять владельца о любых событиях, связанных с безопасностью транспортного средства.

Представители компании Exlantix подчеркнули, что разработка приложения будет продолжаться, и в будущем его функционал будет расширяться. В ближайшие обновления входит запуск программы лояльности для владельцев электромобилей. Кроме того, в приложение будет добавлена карта зарядных станций с расширенными возможностями фильтрации. Пользователи смогут выбирать зарядные станции по типам разъемов и мощности.

В будущем Exlantix планирует интегрировать свое приложение с другими смарт-системами, чтобы обеспечить еще больший уровень автоматизации и удобства для владельцев электромобилей. Планируется поддержка голосового управления и интеграция с умными домашними системами.