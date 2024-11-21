Сегодня, перед запуском шестого испытательного полета Starship, компания SpaceX представила обновленные рендеры своей космической машины Starship HLS. Этот аппарат станет частью исторической миссии NASA, которая впервые с 1972 года отправит американцев на Луну.
Starship HLS — это версия космического корабля Starship, предназначенная для транспортировки астронавтов на поверхность Луны. HLS в названии расшифровывается как Human Landing System. Эта миссия станет частью программы Artemis III, запланированной на сентябрь 2026 года, и откроет новую эру лунных исследований, так как с момента последней высадки человека на Луну прошло более 50 лет.
В отличие от стандартного прототипа ракеты Starship, который уже успешно прошел несколько испытаний, версия HLS имеет кардинальные отличия. На опубликованных рендерах видно, что Starship HLS оснащен большими окнами в верхней части, благодаря чему ракета выглядит скорее как гигантский небоскрёб, чем традиционный космический аппарат.
Кроме того, в рамках проекта SpaceX рассекретила несколько подробностей внутренней структуры Starship HLS. Согласно информации, внутри корабля будет достаточно просторно, что позволит экипажу чувствовать себя комфортно во время длительных полетов и лунных миссий. Просторный интерьер, как и повышенное внимание к безопасности, демонстрируют новый подход SpaceX к разработке космических аппаратов, ориентированных на удобство и эффективность.
Starship HLS сыграет ключевую роль в программе NASA Artemis, которая ставит целью не только вернуть человека на Луну, но и подготовить почву для дальнейших экспедиций на Марс. Запуск миссии Artemis III с использованием космического корабля Starship HLS назначен на сентябрь 2026 года. Ракета доставит астронавтов на лунную орбиту, откуда они продолжат путь к поверхности Луны. Миссия продлится 30 дней.
Использование Starship HLS в программе Artemis III позволит NASA продвинуться в освоении Луны и разрабатывать новые технологии, которые будут использованы при будущих полетах на Марс и другие планеты Солнечной системы.