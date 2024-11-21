SpaceX представила новые рендеры космического корабля Starship HLS, который станет частью миссии NASA Artemis III и доставит астронавтов на Луну впервые с 1972 года. Этот аппарат отличается инновационным дизайном и просторным интерьером, обеспечивающим комфорт на протяжении 30-дневной миссии, стартующей не ранее сентября 2026 года.

Сегодня, перед запуском шестого испытательного полета Starship, компания SpaceX представила обновленные рендеры своей космической машины Starship HLS. Этот аппарат станет частью исторической миссии NASA, которая впервые с 1972 года отправит американцев на Луну.

Starship HLS — это версия космического корабля Starship, предназначенная для транспортировки астронавтов на поверхность Луны. HLS в названии расшифровывается как Human Landing System. Эта миссия станет частью программы Artemis III, запланированной на сентябрь 2026 года, и откроет новую эру лунных исследований, так как с момента последней высадки человека на Луну прошло более 50 лет.

В отличие от стандартного прототипа ракеты Starship, который уже успешно прошел несколько испытаний, версия HLS имеет кардинальные отличия. На опубликованных рендерах видно, что Starship HLS оснащен большими окнами в верхней части, благодаря чему ракета выглядит скорее как гигантский небоскрёб, чем традиционный космический аппарат.

Кроме того, в рамках проекта SpaceX рассекретила несколько подробностей внутренней структуры Starship HLS. Согласно информации, внутри корабля будет достаточно просторно, что позволит экипажу чувствовать себя комфортно во время длительных полетов и лунных миссий. Просторный интерьер, как и повышенное внимание к безопасности, демонстрируют новый подход SpaceX к разработке космических аппаратов, ориентированных на удобство и эффективность.

Starship HLS сыграет ключевую роль в программе NASA Artemis, которая ставит целью не только вернуть человека на Луну, но и подготовить почву для дальнейших экспедиций на Марс. Запуск миссии Artemis III с использованием космического корабля Starship HLS назначен на сентябрь 2026 года. Ракета доставит астронавтов на лунную орбиту, откуда они продолжат путь к поверхности Луны. Миссия продлится 30 дней.

Использование Starship HLS в программе Artemis III позволит NASA продвинуться в освоении Луны и разрабатывать новые технологии, которые будут использованы при будущих полетах на Марс и другие планеты Солнечной системы.