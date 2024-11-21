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ESA готовится к запуску миссии Proba-3 для изучения солнечной короны
Европейское космическое агентство готовится к запуску миссии Proba-3 — проекта, состоящего из двух спутников, работающих с миллиметровой точностью. Цель миссии — долгосрочное изучение солнечной короны, ранее доступной только во время затмений. Это позволит учёным глубже понять процессы в солнечной атмосфере и их влияние на космическую погоду.

Европейское космическое агентство (ESA) готовится к запуску одной из миссий своего экспериментального проекта Proba.

Главной особенностью Proba-3 является его структура, состоящая из двух спутников, которые функционируют как единый механизм. Эти аппараты будут поддерживать взаимное положение с точностью до одного миллиметра, создавая возможность для длительных и точных наблюдений солнечной короны.

Один спутник выполнит роль экрана, закрывающего солнечный диск, в то время как второй будет фиксировать изображения короны. Этот подход имитирует эффект полного солнечного затмения, но в отличие от редких природных явлений, миссия Proba-3 обеспечит до шести часов непрерывных наблюдений за один сеанс.

Целью миссии является изучение солнечной короны — внешней области солнечной атмосферы, которая является источником солнечного ветра и влияет на космическую погоду. Обычно корону можно наблюдать только на короткое время во время полных солнечных затмений. Однако благодаря технологии Proba-3 учёные смогут проводить исследования на принципиально новом уровне.

«Proba-3 предоставит уникальную возможность изучать солнечную корону в течение длительного времени, что ранее было невозможно. Это позволит глубже понять процессы в солнечной атмосфере и их влияние на космическую погоду».

Эти данные помогут лучше прогнозировать солнечную активность, минимизируя риски, связанные с её воздействием на спутники, электроэнергетические системы и другие объекты на Земле.

Proba-3 будет выведена на высокоэллиптическую орбиту на расстояние более 60 000 км от Земли. Такая орбита обеспечивает идеальные условия для наблюдения, исключая помехи от земной атмосферы.

Запуск миссии запланирован с использованием индийской ракеты-носителя PSLV-XL, которая стартует из Космического центра имени Сатиша Дхавана. После вывода на орбиту специалисты начнут этап развёртывания и ввода в эксплуатацию миссии, что будет сопровождаться тщательным мониторингом всех систем.

Proba-3 станет важной вехой в изучении Солнца. По словам менеджера миссии Джозефа Ашбаха:

«Мы с нетерпением ждём момента, когда Proba-3 начнёт свою работу и предоставит нам первые изображения солнечной короны. Это станет важным шагом в изучении нашего ближайшего светила».

Длительные наблюдения помогут ответить на многие вопросы, связанные с динамикой солнечных процессов, включая происхождение солнечных вспышек и их влияние на окружающее пространство.

#космос #солнце #космическая погода #proba3 #гелиофизика #солнечная корона
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