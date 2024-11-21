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Разгон М
Учёные разгадали происхождение магнитных полей чёрных дыр
Учёные из Института Флэтайрон раскрыли механизм формирования магнитных полей чёрных дыр. Исследование показало, что эти поля передаются от протонейтронных звёзд через аккреционные диски, образующиеся в процессе звёздного коллапса. Открытие объясняет происхождение мощных джетов и гамма-всплесков, меняя представления о природе чёрных дыр и связанных с ними явлений.

Результаты исследования показывают, что магнитные поля чёрных дыр формируются из их родительских звёзд. Когда массивная звезда переживает коллапс и взрывается как сверхновая, она оставляет после себя остаток в виде протонейтронной звезды — объекта, который становится прародителем будущей чёрной дыры.

«Протонейтронные звёзды являются своего рода посредниками. По мере формирования чёрной дыры вокруг неё образуется аккреционный диск, который “закрепляет” магнитные линии на молодой чёрной дыре», — объясняет Оре Готтлиб, главный автор исследования и научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон в Нью-Йорке.

Ранее учёные предполагали, что магнитные поля усиливаются в процессе сжатия звезды. Однако такая теория не объясняла высокой мощности джетов и гамма-всплесков. Дело в том, что сильное магнитное поле могло бы замедлить вращение звезды, препятствуя образованию аккреционного диска — ключевого компонента для подпитки джетов.

«Моделирование, использовавшееся ранее, рассматривало нейтронные звёзды и чёрные дыры как изолированные системы, где магнитное поле терялось во время коллапса. Но мы обнаружили, что у нейтронных звёзд тоже есть аккреционные диски, и эти структуры играют важную роль в наследовании магнетизма», — подчёркивает Готтлиб.

Во время коллапса нейтронной звезды формируется аккреционный диск, который передаёт свои магнитные линии формирующейся чёрной дыре. Этот процесс происходит быстрее, чем потеря магнетизма у нейтронной звезды. Таким образом, магнитное поле передаётся от звезды к чёрной дыре.

Учёные провели моделирование типичных систем и выяснили, что временные рамки формирования аккреционного диска короче, чем время, необходимое для рассеивания магнитного поля. Это открытие показывает, что аккреционные диски не только служат источником магнетизма, но и являются основным механизмом формирования мощных джетов.

Эти результаты меняют представление о природе чёрных дыр и связанных с ними явлений. Если аккреционные диски являются необходимым элементом для формирования джетов, то ключевым становится их раннее появление. Это открытие даёт возможность пересмотреть, какие системы способны генерировать мощные всплески гамма-лучей.

«Мы видим, что магнетизм аккреционных дисков может объяснить многие загадки, связанные с джетами. Это важный шаг в понимании механизмов, которые происходят в самых экстремальных условиях во Вселенной», — добавляет Готтлиб.

#космос #астрофизика #чёрные дыры #нейтронные звёзды
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