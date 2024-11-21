Qualcomm решила пропустить поколение процессоров Oryon 2 в своих платформах Snapdragon X для ПК, сделав ставку на более мощные ядра Oryon 3. Новые SoC обещают повысить производительность и энергоэффективность, а их выход ожидается во второй половине следующего года.

Компания Qualcomm делает стратегический шаг в развитии своих процессоров Snapdragon X для персональных компьютеров, пропуская целое поколение. Новая информация указывает, что второе поколение SoC Snapdragon X будет оснащено процессорными ядрами Oryon 3, минуя использование Oryon 2. Последние, как утверждается, найдут применение только в мобильных процессорах Snapdragon 8 Elite, включая модели, такие как Snapdragon 8 Lite Gen 2, ожидаемые к выпуску в следующем году.

Если компания делает такой скачок, то Oryon 3 должны предлагать заметные преимущества. Если сравнивать с аналогией, это как если бы Apple пропустила чип M2 и сразу выпустила M3 после M1. Так ли это? Пока остается только предполагать.

Несмотря на пропуск второго поколения в линейке ПК-процессоров, данные о характеристиках ядер Oryon 2 уже известны:

Повышение производительности: на 30% выше, чем у первого поколения.

Улучшение энергоэффективности: прирост составляет 57%.

Однако в контексте Snapdragon X для ПК Oryon 3 должны значительно превзойти Oryon 2, чтобы оправдать пропуск этапа. Вероятные улучшения могут включать увеличение производительности на 50% или более, а также еще более высокий уровень энергоэффективности.

Ключевая цель Qualcomm — укрепить позиции Snapdragon X на рынке процессоров для ПК. Выпуск новых SoC во второй половине следующего года может стать началом новой эры в сегменте Windows-устройств на ARM.