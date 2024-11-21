AMD и Microsoft представили новый серверный процессор EPYC 4-го поколения с памятью HBM3, предназначенный для виртуальных машин Azure HBv5. Этот процессор с 88 ядрами Zen 4 и пропускной способностью памяти до 7 ТБ/с обеспечивает выдающуюся производительность и оптимизацию для высоконагруженных серверных приложений.

Совместные усилия AMD и Microsoft привели к созданию процессора EPYC четвёртого поколения, разработанного специально для серверных нужд. Этот CPU оснащён памятью HBM3 и предназначен для использования в виртуальных машинах Azure HBv5.

Новый процессор AMD оснащён 112 ГБ памяти HBM3 на один чип. Эта память служит эффективной альтернативой технологии 3D V-Cache, предоставляя значительно больший объём и скорость. Пропускная способность достигает рекордных 7 ТБ/с.

В основе нового процессора лежит 88 ядер архитектуры Zen 4 с частотой до 4 ГГц. Стоит отметить, что технология гиперпоточности SMT в данном процессоре отключена, что позволяет оптимизировать его работу под высоконагруженные серверные задачи.

Четыре таких процессора в одном сервере создают вычислительную мощь, способную справляться с самыми сложными задачами. Виртуальные машины Azure HBv5, построенные на базе этого процессора, идеально подходят для высокопроизводительных вычислений, анализа больших данных и ресурсоёмких приложений.