Марсоход Curiosity продолжает свою миссию на Марсе, направляясь к уникальной паутинной структуре Boxwork, которая может раскрыть новые тайны о воде и возможной жизни на Красной планете.

Марсоход Curiosity, который с 2012 года изучает поверхность Марса, готовится к новому этапу своей миссии — многомесячному путешествию к необычной формации, известной как Boxwork. Это образование выглядит как паутина из минералов, протянувшаяся на многие километры по поверхности планеты. Прежде чем покинуть долину Gediz Vallis, марсоход сделал 360-градусную панораму окружающего ландшафта, где также заснял поле белых серных камней, обнаруженное этим летом.

Долина Gediz Vallis, расположенная у основания горы Шарп, представляет собой ключевой объект для исследования ученых. Эта область может пролить свет на гидрологическую историю Марса, когда вода начала исчезать с поверхности планеты.

Геологические слои горы Шарп, как правило, формировались в условиях сухого климата, но следы водной активности в долине указывают на значительные климатические изменения. Научные данные свидетельствуют о том, что реки, селевые потоки и лавины сыграли важную роль в формировании местного ландшафта. Одной из загадочных структур, расположенных здесь, является насыпь Pinnacle Ridge, происхождение которой ученым еще предстоит объяснить.

Одной из самых интригующих загадок стал участок с белыми серными камнями, который ранее не был замечен с орбиты. Снимки, сделанные Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), не выявили ничего необычного, но, прибыв на место, Curiosity обнаружил небольшие камни с чистой серой.

Один из таких камней был перевернут марсоходом, что позволило увидеть его внутреннюю структуру — ярко-желтые кристаллы. Научные приборы подтвердили, что эти камни состоят практически полностью из чистой серы. Это уникальная находка, так как ранее ни одна миссия на Марсе не фиксировала подобных объектов.

«Мы тщательно изучили серное поле, но пока не нашли четких следов других элементов, которые могли бы объяснить его происхождение. Теперь перед нами стоит интересная научная задача».

Целью дальнейшего путешествия марсохода является загадочная паутинная структура, известная как Boxwork. С орбиты она выглядит как сложная сеть минералов, оставшихся после испарения воды. Ученые предполагают, что структура образовалась, когда минералы, принесенные потоками воды, заполнили трещины в породе и затвердели.

Со временем эрозия разрушила окружающую породу, обнажив цементированные минералы. Эти сети тянутся на расстояние от 10 до 20 километров, что делает их уникальным объектом для исследования.

Подобные образования встречаются на Земле, например, в пещерах или на скалах, но структуры на горе Шарп отличаются масштабами и условиями формирования. Кирстен Сибах, ученый из Университета Райса, объясняет:

«Эти структуры, вероятно, включают минералы, которые кристаллизовались под поверхностью, в теплых условиях с присутствием соленой воды. Такие условия могли бы поддерживать ранние формы жизни, что делает это место особенно интересным».