Европейский космический аппарат Hera успешно завершил ключевые манёвры, подготовившись к пролёту мимо Марса в 2025 году. Эта миссия направлена на исследование двойной астероидной системы Дидим и Диморфос после эксперимента NASA DART, направленного на изменение орбиты астероида.

6 ноября 2024 года зонд Hera включил свои орбитальные двигатели на 13 минут, что стало завершением серии важных манёвров. Ранее, 23 октября, аппарат успешно провёл более длительное включение двигателей, продолжавшееся 100 минут. Эти манёвры позволили Hera ускориться на 166 метров в секунду и выйти на точную траекторию для пролёта Марса, который запланирован на март 2025 года.

«После второго включения двигателей мы тщательно анализируем новую траекторию. Первичные данные подтверждают успешность операции», — отметил Франческо Кастеллини из команды динамики полёта Европейского космического агентства (ESA). По его словам, 21 ноября команда проведёт ещё один небольшой корректирующий манёвр для окончательной настройки курса.

Предстоящий пролёт Hera мимо Марса не только ускорит аппарат, направляя его к системе Дидим, но и предоставит уникальные возможности для научной работы. Планируется исследование марсианской луны Деймос с использованием инструментов, установленных на борту зонда. Это открывает дополнительные перспективы для изучения спутников Красной планеты.

Миссия Hera — это логическое продолжение эксперимента NASA по перенаправлению двойных астероидов (DART), проведённого в сентябре 2022 года. Тогда зонд DART намеренно столкнулся с малым спутником астероида Дидим, Диморфосом, чтобы изменить его орбиту. Hera должна провести детальное изучение последствий этого эксперимента, оценив эффективность технологии отклонения астероидов.

Hera оснащена двумя кубсатами, Milani и Juventas, которые обеспечат дополнительное исследование поверхности и структуры астероидной системы. Эти миниатюрные спутники помогут собрать важные данные, включая измерения плотности, состава и гравитационного поля астероидов.

Космический аппарат Hera был успешно запущен 7 октября 2024 года с космодрома на мысе Канаверал на ракете SpaceX Falcon 9. Путешествие аппарата займёт несколько лет: его прибытие в систему Дидим и Диморфос ожидается в конце 2026 года.