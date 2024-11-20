Французская компания EyeLights представила новый электрический мотоцикл Rocket One, который впечатляет футуристическим дизайном и мощными характеристиками.

Французская компания EyeLights представила новый электрический мотоцикл — Rocket One. Одной из самых заметных и привлекательных особенностей Rocket One стал его уникальный дизайн. Особенно выделяется фара, выполненная в виде турбины. Фонарь также отличается нестандартной формой, а корпус байка украшен обтекателем с выступающими ручками, на которых закреплены зеркала классической круглой формы.

Байк оснащён электрическим двигателем мощностью 180 лошадиных сил, который обеспечивает невероятный крутящий момент в 1200 Нм. Такой двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,6 секунды, что делает его одним из самых быстрых электрических мотоциклов на рынке. Помимо этого, запас хода достигает 400 километров.

Одним из ключевых элементов, сопровождающих запуск Rocket One, является мотоциклетный шлем, который предлагает компания EyeLights. Этот шлем оборудован проекционным экраном и Bluetooth-аудиосистемой, что позволяет мотоциклистам получать всю необходимую информацию прямо на визоре, не отвлекаясь от дороги. Планируется, что шлем и байк будут обладать глубокой интеграцией, создавая единый информационный центр для мотоциклиста. Такая комбинация технологий позволяет максимально повысить комфорт и безопасность на дороге.

EyeLights уверена, что будущее за умными транспортными средствами, и Rocket One — это шаг в этом направлении. Электрические мотоциклы становятся всё более популярными, и французская компания намерена занять лидирующую позицию на этом рынке.