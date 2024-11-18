Оператор мобильной связи «МегаФон» уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о выполнении её предписания, касающегося отмены дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе. В пресс-релизе ФАС сообщается, что оператор обязался устранить роуминговые наценки не позднее 28 февраля 2025 года. Такие сроки были определены как технически обоснованные.
После выполнения предписания, находясь на территории Республики Крым и города Севастополь, абоненты «МегаФона» смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в домашнем регионе.
- Минуты разговора, отправка СМС и использование интернета будут списываться из основного пакета тарифа.
- В случае превышения пакета услуги будут оплачиваться по стандартным тарифным условиям, без дополнительных наценок.
Вопрос о необходимости отмены роуминга на территории Крыма и Севастополя неоднократно поднимался ФАС.
- В октябре 2023 года антимонопольное ведомство предписало операторам «МТС» и «МегаФон» устранить дополнительные платежи для абонентов, находящихся в этих регионах.
- Ранее, в декабре 2021 года, оператор «Т2» (бывший Tele2) первым из российских компаний выполнил подобное предписание, отменив роуминг.
- В свою очередь, оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о добровольной отмене роуминга, запланировав переход на тарифы домашнего региона с 1 января 2025 года.