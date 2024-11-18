Оператор связи «МегаФон» сообщил о выполнении предписания ФАС РФ об отмене роуминга в Крыму и Севастополе. Наценки на услуги связи будут устранены к 28 февраля 2025 года, что позволит абонентам использовать минуты, СМС и интернет на условиях домашнего тарифа.

Оператор мобильной связи «МегаФон» уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о выполнении её предписания, касающегося отмены дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе. В пресс-релизе ФАС сообщается, что оператор обязался устранить роуминговые наценки не позднее 28 февраля 2025 года. Такие сроки были определены как технически обоснованные.

После выполнения предписания, находясь на территории Республики Крым и города Севастополь, абоненты «МегаФона» смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в домашнем регионе.

Минуты разговора, отправка СМС и использование интернета будут списываться из основного пакета тарифа.

В случае превышения пакета услуги будут оплачиваться по стандартным тарифным условиям, без дополнительных наценок.

Вопрос о необходимости отмены роуминга на территории Крыма и Севастополя неоднократно поднимался ФАС.