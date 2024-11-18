Московский суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, нарушающий российское законодательство об информации. Решение связано с неоднократным игнорированием требований регуляторов.

Российский Таганский районный суд города Москвы вынес решение о привлечении компании «Гугл ЛЛС» (Google LLC) к административной ответственности. Причиной стал отказ удалить запрещённую информацию, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Суд признал Google виновным в нарушении ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данное нарушение предусматривает ответственность за несоблюдение порядка ограничения доступа к контенту, который подлежит блокировке по закону. В результате компания была оштрафована на 3,8 миллиона рублей.

Пресс-служба суда сообщила, что это наказание стало следствием неоднократного игнорирования требований российских органов власти. Google был обязан удалить контент, признанный запрещённым, однако не выполнил этого обязательства. Решение о штрафе направлено на обеспечение соблюдения российского законодательства об информации и защите пользователей от нежелательного контента.

Конфликты между российскими регуляторами и технологическими гигантами становятся всё более частыми. Ранее сообщалось, что российские телеканалы предъявили Google требования на астрономическую сумму — 2 ундециллиона рублей. Хотя эта цифра выглядит как гипербола, она подчёркивает напряжённые отношения между корпорацией и российскими структурами.

Согласно российскому законодательству, доступ к информации может быть ограничен, если она:

Нарушает законодательство РФ. Пропагандирует экстремизм или насилие. Распространяет ложную информацию. Содержит материалы, запрещённые судом.

Компании обязаны оперативно реагировать на запросы Роскомнадзора и других регулирующих органов. В случае невыполнения требований могут быть применены административные меры, включая штрафы.