Hermeus стремится создать первый в мире гиперзвуковой пассажирский самолет. На данный момент компания активно тестирует свой прототип Quarterhorse Mk-1, который демонстрирует впечатляющие результаты.
Генеральный директор компании Эй Джей Пиплика сообщил, что Hermeus успешно завершила руление прототипа с использованием спутниковой связи Starlink. Установка и тестирование антенны Starlink были выполнены в рекордные сроки — всего за 17 дней.
Quarterhorse Mk-1, представленный широкой публике в марте текущего года, является первым летным демонстратором компании. Испытания, включая взлеты и посадки, проходят на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Уникальной особенностью прототипа является полностью удаленное управление, что делает спутниковую связь Starlink незаменимой для обеспечения стабильного и безопасного контроля.
Компания Boom Supersonic также активно внедряет технологии Starlink для тестирования своего сверхзвукового самолета-демонстратора XB-1. Этот беспилотный летательный аппарат уже продемонстрировал превосходные результаты на испытаниях.
XB-1 совершил успешный полет с установленным оборудованием Starlink, достигнув скорости 1163 км/ч. Это наглядно показало, что спутниковый интернет SpaceX способен работать на экстремально высоких скоростях.
В планах компании — использование Starlink для трансляции первого сверхзвукового испытательного полета в реальном времени.