Компании Hermeus и Boom Supersonic используют спутниковый интернет SpaceX Starlink для тестирования своих гиперзвуковых и сверхзвуковых самолетов. Технология обеспечивает стабильную связь на экстремальных скоростях, что делает её ключевым элементом в управлении прототипами, такими как Quarterhorse Mk-1 и XB-1.

Hermeus стремится создать первый в мире гиперзвуковой пассажирский самолет. На данный момент компания активно тестирует свой прототип Quarterhorse Mk-1, который демонстрирует впечатляющие результаты.

Генеральный директор компании Эй Джей Пиплика сообщил, что Hermeus успешно завершила руление прототипа с использованием спутниковой связи Starlink. Установка и тестирование антенны Starlink были выполнены в рекордные сроки — всего за 17 дней.

Quarterhorse Mk-1, представленный широкой публике в марте текущего года, является первым летным демонстратором компании. Испытания, включая взлеты и посадки, проходят на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Уникальной особенностью прототипа является полностью удаленное управление, что делает спутниковую связь Starlink незаменимой для обеспечения стабильного и безопасного контроля.

Компания Boom Supersonic также активно внедряет технологии Starlink для тестирования своего сверхзвукового самолета-демонстратора XB-1. Этот беспилотный летательный аппарат уже продемонстрировал превосходные результаты на испытаниях.

XB-1 совершил успешный полет с установленным оборудованием Starlink, достигнув скорости 1163 км/ч. Это наглядно показало, что спутниковый интернет SpaceX способен работать на экстремально высоких скоростях.

В планах компании — использование Starlink для трансляции первого сверхзвукового испытательного полета в реальном времени.