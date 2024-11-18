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Nvidia завершает производство линейки RTX 4070 перед запуском RTX 5070
Nvidia завершает производство видеокарт линейки GeForce RTX 4070, включая модели RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super, чтобы освободить место для нового поколения RTX 5070. Ожидается, что складские запасы будут распроданы до конца года, а в январе 2025 года начнется финальная распродажа оставшихся видеокарт.

Китайский источник Board Channels Forums сообщил, что компания Nvidia готовится прекратить производство графических процессоров для линейки GeForce RTX 4070. Это решение связано с подготовкой к выпуску новых видеокарт GeForce RTX 5070. В линейке RTX 4070 представлены три модели: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4070 Super.

По данным источника, выпуск графических процессоров для этих моделей завершится уже в декабре текущего года. Однако на некоторых рынках видеокарты могут исчезнуть из продажи еще раньше. Так, сообщается, что GeForce RTX 4070 Ti Super может быть распродана до конца ноября из-за ограниченного объема складских запасов. Пока неясно, касается ли это только азиатского рынка или охватывает глобальные продажи.

Производство графических процессоров для RTX 4070 Super и RTX 4070 завершится к концу ноября или началу декабря. Nvidia планирует поставлять последние партии GPU своим партнерам в декабре. Ожидается, что распродажа складских запасов этих моделей начнется уже в январе 2025 года.

Источник WCCF добавляет, что в преддверии праздничного сезона производители видеокарт могут снизить цены на модели линейки GeForce RTX 4070. Это поможет быстрее освободить склады для поступления новых видеокарт GeForce RTX 5070. Напомним, ранее Nvidia уже прекратила выпуск GPU для флагманских моделей GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4090D.

Информация от Board Channels Forums вызывает доверие, так как ресурс объединяет специалистов, работающих в сфере производства видеокарт, системной интеграции и контрактной сборки устройств. Источник неоднократно предоставлял данные о рынке видеокарт, которые позже подтверждались.

#nvidia
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