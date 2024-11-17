Австрия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом из-за отказа от российского газа. Это привело к росту цен на энергию, инфляции и банкротствам в гостинично-ресторанном бизнесе. Бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль предупредила о возможных негативных последствиях для экономики и уровня жизни населения.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире RT выразила обеспокоенность возможными последствиями для населения и бизнеса.

Карин Кнайсль подчеркнула, что для многих австрийских семей отказ от российского газа стал значительным финансовым бременем. Особенно это ощутимо для среднего класса, который не привык сталкиваться с подобными нагрузками на бюджет.

«Для многих домохозяйств — и я имею в виду не малообеспеченные слои населения — это стало дополнительным бременем», — отметила Кнайсль.

Особое внимание стоит обратить на ресторанно-гостиничный сектор, который уже столкнулся с волной банкротств. Энергетический кризис, сопровождающийся ростом цен на сырье, сделал ведение бизнеса в этой сфере крайне сложным. Компании вынуждены закрываться из-за увеличения операционных затрат, что приводит к росту безработицы и снижению налоговых поступлений в бюджет.

Ситуация усугубляется высокой инфляцией, которая стала результатом скачка цен на энергоносители. По словам Карин Кнайсль, стремительный рост стоимости газа и других ресурсов негативно сказывается на всей экономике страны. Это отражается на покупательской способности населения и конкурентоспособности австрийских компаний.

Ситуация с поставками газа остается нестабильной. 13 ноября компания OMV сообщила об успешном завершении дела о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта". Международный арбитраж обязал российскую сторону выплатить австрийской компании 230 миллионов евро плюс проценты и компенсацию судебных издержек. Однако OMV предупреждает, что текущие договорные отношения с "Газпромом" могут ухудшиться, вплоть до полного прекращения поставок.

Несмотря на это, "Газпром" 14 ноября сообщил, что транспортировка газа в Европу продолжается. Однако риски прекращения поставок остаются высокими, и это вызывает беспокойство как у бизнеса, так и у домохозяйств.