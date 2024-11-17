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Китай готовится к запуску миссии «Чанъэ-8»
Китайская миссия «Чанъэ-8», запланированная на 2028 год, станет важным этапом в освоении Луны. Посадочный модуль с передовым оборудованием и луноходом протестирует технологии использования лунных ресурсов, включая 3D-печать, и проведёт эксперименты с экосистемами. Миссия также предусматривает использование инновационных робототехнических систем, что приближает Китай к созданию Международной лунной исследовательской станции в 2030-х годах.

Согласно заявлению главного конструктора миссии «Чанъэ-8», запланированной на 2028 год, Ван Цюна, посадочный модуль будет оснащён инструментами и оборудованием для выполнения научных и технологических задач.

Одной из главных целей миссии станет проверка технологий, позволяющих использовать лунные ресурсы. Ученые предполагают применять методы 3D-печати для создания строительных блоков из лунного реголита. Такие технологии могут стать основой для будущих лунных баз. Кроме того, будут проведены эксперименты с экосистемой, что поможет оценить возможность создания условий для жизни на Луне.

Для исследований лунной поверхности модуль будет оснащён современным шестиколёсным луноходом. Он станет улучшенной версией знаменитого лунохода «Юйту» из предыдущих миссий. Новый аппарат получит:

Панорамную камеру для детального изучения местности.

Лунный радар для анализа подповерхностных слоёв.

Инфракрасный спектрометр для исследования химического состава.

Контейнеры для образцов, которые позволят сохранить материал для последующего изучения.

Особый интерес вызвало упоминание ещё одного аппарата, который будет сочетать четырёхколёсную базу и гуманоидную верхнюю часть. Хотя детали остаются неизвестными, это может быть шагом к созданию сложных робототехнических систем, способных выполнять задачи, требующие высокой точности и автономности.

Миссия «Чанъэ-8» станет важной ступенью на пути к созданию Международной лунной исследовательской станции. Этот проект Китай планирует реализовать в 2030-х годах совместно с Россией и другими странами. Ещё одной ключевой миссией в рамках подготовки станет «Чанъэ-7», запланированная на 2026 год.

#космос #робототехника #луна #космические исследования #чанъэ-8
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