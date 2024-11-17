Ученые раскрыли тайну марсианского метеорита «Лафайет», обнаруженного в 1931 году. Исследование показало, что около 742 миллионов лет назад он взаимодействовал с водой на Марсе, вероятно, из-за вулканической активности. Метеорит упал на Землю около 1919 года, а его уникальная история проливает свет на климат и геологию Красной планеты.

Исследование, проведенное под руководством Мариссы Тремблей из Университета Пердью и опубликованное в Geochemical Perspective Letters, показало, что метеорит «Лафайет» взаимодействовал с водой на Марсе около 742 миллионов лет назад. Это открытие вызвало особый интерес, так как жидкая вода на Марсе, по данным климатологов, исчезла более 3 миллиардов лет назад.

Ученые предполагают, что взаимодействие с водой могло произойти из-за вулканической активности, которая вызвала таяние подповерхностного льда. «Мы считаем, что вода появилась благодаря процессам таяния вечной мерзлоты, инициированным магматическими процессами, которые продолжаются на Марсе и по сей день», — отмечает Тремблей.

Для установления возраста метеорита и времени его «влажного периода» ученые исследовали измененные водой минералы. Данные анализа также указали на возраст изотопов, образовавшихся под воздействием космических лучей, — около 11 миллионов лет. Эти результаты совпадают с возрастом ударного кратера вблизи Элизиум Монс, что указывает на происхождение метеорита из этой области.

Путь «Лафайета» на Землю долго оставался загадкой. Исследования 2022 года, проведенные командой Тремблей, дали подсказку. Ученые обнаружили следы загрязнений микотоксинами, такими как дезоксиниваленол (вомитоксин), который поражает сельскохозяйственные культуры. Эти данные помогли установить примерное время падения метеорита.

Исследователи пришли к выводу, что «Лафайет» упал на Землю около 1919 года в полусельской местности Индианы. Считается, что его нашел студент Университета Пердью, который мог стать свидетелем падения метеорита. Образец был доставлен в университет, где пролежал в ящике до своего официального обнаружения в 1931 году.