Intel готовится представить новые видеокарты серии Arc до конца 2024 года. По слухам, анонс состоится в декабре, опередив презентации GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000. Новое поколение адаптеров будет ориентировано на средний сегмент и предложит TDP до 225 Вт, сохраняя баланс между производительностью и доступностью.

Intel готовит долгожданное обновление своих видеокарт серии Arc, и, если верить утечкам, анонс новинок состоится уже в декабре 2024 года. Эта информация пришла от инсайдера Томаса Гавронски. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от самой Intel, всё указывает на то, что новые карты появятся раньше, чем модели конкурентов, таких как GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000.

Согласно утечкам, Intel намерена представить свои новые видеокарты за несколько недель до начала выставки CES 2025, где Nvidia и AMD собираются презентовать свои решения следующего поколения. Однако пока неясно, как это повлияет на доступность адаптеров в розничной продаже. Ранний анонс — не гарантия более быстрого появления карт на полках магазинов.

Известно, что Intel продолжит делать акцент на среднем ценовом сегменте. Это подтвердил Раджа Кодури, бывший руководитель графического подразделения Intel. Новые карты будут иметь максимальный TDP до 225 Вт. В этом сегменте Intel нацелена предложить достойную конкуренцию решениям от Nvidia и AMD, сохраняя баланс между производительностью, энергопотреблением и стоимостью.

Хотя новые карты Intel могут появиться чуть раньше, чем GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000, их успех будет зависеть от множества факторов. Среди ключевых моментов — производительность в реальных задачах, поддержка современных технологий (например, трассировка лучей и ускорение искусственного интеллекта) и цена. Nvidia и AMD уже зарекомендовали себя как лидеры рынка, и Intel предстоит доказать, что их решения могут быть столь же конкурентоспособными.