Урсула фон дер Ляйен заявила о полном заполнении газовых хранилищ ЕС, а канцлер Австрии подтвердил, что страна не столкнется с кризисом благодаря диверсификации источников поставок. В то же время австрийская OMV выиграла арбитражное дело против "Газпром экспорта", получив компенсацию, но ситуация с контрактами остается напряженной.

Урсула фон дер Ляйен отметила в своем сообщении в сети X, что газовые хранилища Евросоюза заполнены, и это позволяет выдержать возможные отключения российских поставок. Она также подчеркнула, что Евросоюз заранее подготовился к зиме.

Фон дер Ляйен выразила поддержку канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, подчеркнув, что ЕС готов оказать помощь в любых сложных условиях. Такое заявление укрепляет позиции Союза как единой структуры, способной справляться с вызовами в энергетической сфере.

16 ноября австрийская энергетическая компания OMV столкнулась с прекращением поставок газа от российского "Газпрома". Тем не менее, регулятор E-Control сообщил, что данное событие не повлияло на стоимость газа в стране и стабильность поставок для конечных потребителей.

Австрия смогла избежать кризиса благодаря диверсификации источников поставок. Газ продолжает поступать из других стран, что позволяет поддерживать энергетическую стабильность. По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, газовые хранилища заполнены более чем на 90%.

Одним из ключевых моментов стал исход арбитражного разбирательства между OMV и "Газпром экспортом". Международный суд вынес решение в пользу австрийской компании, присудив ей компенсацию в размере 230 миллионов евро.

Однако данное решение осложнило дальнейшие договорные отношения с российским поставщиком. OMV еще 13 ноября предупредила о возможных рисках, включая полное прекращение поставок газа.

Австрийское правительство предприняло меры для повышения энергетической независимости страны. После начала конфликта на Украине власти Австрии начали активно готовиться к возможным перебоям в поставках российского газа. В результате уже к ноябрю 2024 года газохранилища были заполнены на рекордные уровни.

Канцлер Австрии в своем обращении к нации подчеркнул, что стране удалось избежать значительных ценовых колебаний благодаря своевременным мерам.

Ситуация с прекращением поставок российского газа подчеркивает важность диверсификации источников энергии. Евросоюз активно развивает альтернативные пути обеспечения энергоресурсами, включая возобновляемые источники и новые маршруты поставок газа.

Политика ЕС направлена на уменьшение зависимости от одного поставщика.