Компания Sollers анонсировала запуск производства 6-ступенчатых автоматических коробок передач на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), которые будут использоваться в обновленных моделях УАЗ «Патриот».

Компания Sollers сделала важное заявление о расширении своего производственного ассортимента. На Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), входящем в состав Sollers, стартует выпуск 6-ступенчатых гидромеханических автоматических коробок передач. Помимо этого, предприятие займется производством раздаточных коробок.

По информации от источника «Автопоток», 6-ступенчатые автоматические коробки передач ЗМЗ основаны на китайских разработках JAC. Планируется, что эти агрегаты в скором времени появятся на обновленной версии популярного внедорожника УАЗ «Патриот».

На сегодняшний день ЗМЗ активно производит 6-ступенчатые механические коробки передач, которые продолжают пользоваться высоким спросом. В 2024 году планируется выпустить 8 тысяч таких коробок, а на 2025 год цель увеличена до 50 тысяч единиц.

Особое внимание уделяется локализации производства. Уже сейчас детали картера механических коробок производятся на отечественных предприятиях. В будущем, при достижении объема производства 70 тысяч агрегатов, экономически целесообразной станет локализация производства валов, шестерен и подшипников.

Кроме того, появление новых 6-ступенчатых автоматических коробок передач делает продукцию УАЗа более конкурентоспособной на рынке. Современные покупатели все чаще обращают внимание на удобство эксплуатации, и автоматическая трансмиссия — это важный шаг в этом направлении.