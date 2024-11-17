Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» и обсерватории «Чандра» обнаружили черную дыру LID-568, растущую с феноменальной скоростью в ранней Вселенной, всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Международная команда астрономов во главе с Хевоном Су из обсерватории Gemini и NSF NOIRLab сделала революционное открытие. Они выявили быстро растущую черную дыру в центре карликовой галактики, находящейся в ранней Вселенной. Открытие было сделано с использованием телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) и рентгеновской обсерватории «Чандра». Обнаруженный объект, названный LID-568, появился всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Черная дыра LID-568 привлекла внимание ученых благодаря своей уникальной способности поглощать материю с невероятной скоростью. Этот процесс превышает теоретический предел Эддингтона более чем в 40 раз. Предел Эддингтона — это максимальная скорость, с которой черная дыра может поглощать материю, сохраняя равновесие между гравитацией и давлением излучения. Нарушение этого баланса говорит о редких и мощных явлениях в ранней Вселенной.

Такая активность делает LID-568 ключевым объектом для изучения механизмов, которые позволили сверхмассивным черным дырам формироваться так быстро.

Современные инструменты, такие как телескоп JWST, сыграли решающую роль в обнаружении LID-568. Высокая чувствительность этого телескопа позволила зафиксировать слабые излучения, невидимые для предыдущих технологий.

Рентгеновская обсерватория «Чандра» дополнила наблюдения, предоставив обзор каталога COSMOS, полученного в результате 4,6 миллиона секунд наблюдений. В этом огромном массиве данных удалось выделить скрытую черную дыру среди тысяч других объектов.

Особенностью LID-568 является её быстрая аккреция, которая, по мнению исследователей, могла произойти за один эпизод. Такая гипотеза меняет современные представления о формировании сверхмассивных черных дыр. До сих пор считалось, что их рост — это постепенный процесс, однако открытие указывает на возможность резкого скачка массы.

Черная дыра могла сформироваться из так называемых "семян" — либо лёгких, возникающих после гибели первых звёзд, либо тяжёлых, образующихся при прямом коллапсе газовых облаков. Независимо от происхождения, основной рост массы мог быть сконцентрирован в короткий промежуток времени.

Открытие LID-568 предоставляет уникальные данные для изучения механизмов формирования сверхмассивных черных дыр. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, подчеркивает важность быстрого роста массы для объяснения эволюции ранней Вселенной. Ученые теперь могут углубиться в изучение того, как подобные черные дыры достигали таких огромных размеров за столь короткий период времени.